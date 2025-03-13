Филимонов нашел себе заместителя в Карелии

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов на оперативном совещании 13 марта рассказал о кадровых перестановках в правительстве региона. Были объявлены новые заместители губернатора и глава администрации губернатора области.

Начал Филимонов с назначения своим заместителем Дмитрия Родионова, с 2017 года трудившегося в правительства Карелии в качестве вице-премьера. Родионов также возглавит министерство промышленности, торговли и экономического развития Вологодской области. Ранее он уже работал на Вологодчине – в 2015–2017 годах занимал должность главного судебного пристава региона.

Другим вице-губернатором был назначен Николай Куприянов. Ранее он занимал пост министра имущественных отношений и градостроительной деятельности региона, после назначения замгубернатора он его за собой сохранил. Куприянову также поручили курировать блок агропромышленного комплекса, который ранее был под контролем ушедшего в отставку Юрия Умеренко.

"Вы опытный сотрудник с многолетним стажем и уже давно работаете в нашей команде. Это очередной шаг в вашей карьере. Желаю удачи", - прокомментировал назначение Куприянова Филимонов.

Михаил Сылка, сохранивший за собой пост вице-губернатора, получил под свое руководство еще и вопросы лесной отрасли, экологии, природопользования и охотничьего хозяйства. Как отметил Филимонов, именно с этой сферы начинал свою карьеру в регионе Сылка.

"Но вопросы взаимодействия с Русской Православной Церковью остаются на особом счету и в личном ведении Михаила Ивановича", – уточнил губернатор.

Наконец, на пост руководителя администрации губернатора был назначен Вячеслав Фомин. Ранее он был первым заместителем руководителя администрации.

В начале заседания Филимонов также прокомментировал отставку двух своих заместителей Юрия Умеренко и Владислава Ефанова.

"Надеюсь, для всех это четкий, ясный и понятный сигнал, подтверждающий многократно сказанные мною слова, что любимчиков нет и не будет. Главный критерий – это эффективность, результативность, прозрачность и командность", – заявил губернатор Вологодчины.

Напомним, что Умеренко, курировавший вопросы агро- и лесопромышленные комплексы региона, и Ефанов, в обязанности которого входило обеспечение декриминализации лесопромышленного комплекса области, покинули свои должности 11 марта. Причины не называются.

Отметим, что в конце февраля в Москве задержали другого вице-губернатора Вологодской области Дениса Алексеева. Позднее его вместе с руководителем представительства области в столице Кирилла Бочарова отправили под арест. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). По версии следствия, Алексеев и Бочаров якобы потребовали у руководства лесопромышленного предприятия 100 млн рублей в обмен на использование лесных участков, участие в инвестиционных проектах и покровительство со стороны чиновников.

Анастасия Луценко, фото: скриншот онлайн-трансляции заседания