"Остров Декабристов" потратит до 1 млн рублей на утюги для поздравления пожилых

Местная администрация МО "Остров Декабристов" согласна потратить до 1 млн рублей на закупку электрических утюгов для поздравления с юбилейными датами местных жителей старшего возраста, следует из данных на портале госзакупок. Всего в рамках закупки муниципалы рассчитывают приобрести 500 единиц бытовой техники.

Стоимость каждого утюга составит не более двух тысяч рублей. Поставка аппаратов должна состояться в течение 15 дней с момента заключения контракта. Прием заявок от потенциальных поставщиков будет продолжаться до 20 марта.

Устройства должны быть снабжены защитой от накипи, подошве утюга следует быть выполненной из стали с антипригарным покрытием. Также в заявке предусмотрены такие опции, как регулировка подачи пара, противокапельная система и система самоочистки. В то же время режим энергосбережения в поставляемой технике не предполагается.

Ранее стало известно о планах правительства Ленинградской области приобрести электронные часы за 100 тысяч рублей в подарок "для одного хорошего человека". До этого Контрольно-счетная палата выразила желание потратить до 4 млн рублей на приобретение подарочных гравюр, чайных пар и книг в честь своего 30-летия. По итогам проведенных конкурсов итоговая стоимость трех закупок составила 3,7 млн рублей.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру