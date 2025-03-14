Прокуратура просит возбудить уголовное дело против Чичваркина*

Возбуждение уголовного дела в отношении предпринимателя Евгения Чичваркина* инициировала прокуратура Москвы, сообщило РИА "Новости" 14 марта.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган для принятия решения о возбуждении уголовного дела за уклонение от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). По информации прокуратуры, Чичваркин* дважды в течение года привлекался к административной ответственности за непредставление в уполномоченный орган информации, предусмотренной законодательством об иностранных агентах. Он также продолжает распространять материалы без указания на свой иноагентский статус.

Напомним, что Евгения Чичваркина* признали иностранным агентом в июне 2022 года. Впервые "иноагентский" протокол на него составили в октябре 2023 года.

Чичваркин* в течение 15 лет проживает в Лондоне. В России он известен как основатель компании "Евросеть". В Великобритании он занимается ресторанным и винным бизнесом.

*Минюст внес Евгения Чичваркина в список иноагентов

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру