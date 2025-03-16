Володин рассказал о предложениях Следкома касательно электросамокатов

Следственный комитет внес ряд предложений в Государственную думу в области обращения с электросамокатами, сообщил 16 марта спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Речь идет об инициативах, направленных на приравнивание средств индивидуальной мобильности к механическому транспорту.

Как написал Володин в своем Telegram-канале, Следком предложил уточнить термин "транспортное средство", включив в него СИМ и распространить понятие "водитель" на пользователей электросамокатов. Кроме того, категории транспорта предлагается дополнить подкатегорией "М1", касающейся СИМ с электродвигателем мощностью до 0,25 кВт и включение более мощных СИМ в категории "А" (мотоциклы) и "М" (мопеды). При этом управление транспортом категории "М1" предлагают разрешить лишь по достижении возраста 16 лет.

"Всё это позволит отнести СИМ к механическим транспортным средствам, а лиц, использующих их, — к водителям. Что, в свою очередь, обяжет последних к полному соблюдению Правил дорожного движения", — написал Володин в своем Telegram-канале.

Спикер сообщил, что за девять месяцев 2024 года в России было зарегистрировано 3 897 ДТП с участием СИМ, что на 47,2 % превышает показатели за аналогичный период 2023 года.

На прошлой неделе кикшеринговые компании открыли новый сезон в Петербурге. При этом из-за непогоды комтранс уже вводил временные ограничения на использование самокатов.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру