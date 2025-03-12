Комтранс объявил об ограничениях на аренду самокатов из-за снежного конца недели

Сервисы по аренде самокатов должны будут ограничить возможность аренды электросамокатов, если в Петербурге в ближайшие дни выпадет снег, сообщила пресс-служба комитета по транспорту 12 марта.

По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", 13 и 14 марта в городе на Неве ожидается мокрый снег, а в пятницу температура опустится до 2 градусов ниже нуля. На дорогах в эти дни может быть гололедица.

"Если прогнозы сбудутся, то сервисы проката электросамокатов ограничат возможность аренды в целях обеспечения безопасности участников дорожного движения", - сообщили в комитете по транспорту.

В ведомстве также уточнили, что снег ожидается в городе и в воскресенье.

Напомним, весной 2025 года кикшеринговые электросамокаты появились на улицах Петербурга 5 марта. В тот же день Смольный обратился к операторам с просьбой отложить начало сезона аренды. Вечером 6 марта кикшеринговые компании все-таки заявили о временной остановке аренды электросамокатов до наступления сухой погоды. Вновь доступны для пользователей они стали 8 марта.

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