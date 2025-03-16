Беглов и Бельский выразили соболезнования в связи со смертью духовника патриарха

Губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Заксобрания Александр Бельский выразили соболезнования в связи с кончиной схиархимандрита Илия, духовника патриарха всея Руси Кирилла. Илий умер вечером 15 марта в возрасте 93 лет. Обращения главы города и спикера парламента опубликованы в их социальных сетях 16 марта.

В своем обращении Беглов обратил внимание на то, что жизненный путь Илия был связан с Ленинградом. В частности, именно здесь схиархимандрит окончил Духовную академию и постригся в монахи, также он служил в храмах местной епархии, отметил градоначальник.

"Наша Церковь и наш народ понесли невосполнимую утрату. Вся жизнь почившего была связана со служением Церкви Христовой. <...> Для нашего времени он был самым почитаемым старцем. Очень многим духовным чадам он даровал помощь, надежду и утешение", — заявил градоначальник.

Спикер Бельский также высказался касательно кончины духовника патриарха. "Схиархимандрит Илий прожил долгую жизнь. С присущей ему мудростью и добротой помогал людям обрести веру и утешение. Вечная и благодарная память", — написал парламентарий в своем telegram-канале.

Ранее Беглов и Бельский поздравили работников сферы ЖКХ с профессиональным праздником. Перед этим вице-губернатор Евгений Разумишкин выполнил полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру