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Новости 11:48

Бастрыкин проверил ход строительства нового кадетского корпуса Следкома

фото ЗакС политика Бастрыкин проверил ход строительства нового кадетского корпуса Следкома

Председатель СК России Александр Бастрыкин посетил новые здания кадетского корпуса ведомства, строящиеся в Петергофе, во время своей рабочей поездки в Петербург, сообщила пресс-служба ведомства 17 марта.

Глава СК посетил учебно-административный, спальный и медицинский корпуса здания, а также актовый и спортивный залы и другие помещения. По итогам осмотра Бастрыкин провел оперативное совещание с куратором корпуса Еленой Гараниной и представителями военно-строительного комплекса Минобороны, где глава СК поручил устранить замеченные недостатки и напомнил о необходимости соблюдения норм пожарной и антитеррористической защищенности объектов.photo_2025-03-17_10-38-40.jpg (143 KB)

Обсуждались также и отдельные организационные вопросы, связанные с вводом нового здания кадетского корпуса в эксплуатацию. На совещании Бастрыкин подчеркнул важность эффективности реализации образовательных программ в учреждении.

Напомним, что для строительства нового корпуса в Петергофе снесли несколько зданий, входивших в состав бывшего военного госпиталя № 444. До декабря 2021 под государственной охраной находились большая часть сада бывшего госпиталя и четыре его корпуса, которые КГИОП включил в реестр региональных памятников. Изначально кадетский корпус планировалось открыть к 1 сентября 2023 года. 

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба СК России


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