Бастрыкин проверил ход строительства нового кадетского корпуса Следкома

Председатель СК России Александр Бастрыкин посетил новые здания кадетского корпуса ведомства, строящиеся в Петергофе, во время своей рабочей поездки в Петербург, сообщила пресс-служба ведомства 17 марта.

Глава СК посетил учебно-административный, спальный и медицинский корпуса здания, а также актовый и спортивный залы и другие помещения. По итогам осмотра Бастрыкин провел оперативное совещание с куратором корпуса Еленой Гараниной и представителями военно-строительного комплекса Минобороны, где глава СК поручил устранить замеченные недостатки и напомнил о необходимости соблюдения норм пожарной и антитеррористической защищенности объектов.

Обсуждались также и отдельные организационные вопросы, связанные с вводом нового здания кадетского корпуса в эксплуатацию. На совещании Бастрыкин подчеркнул важность эффективности реализации образовательных программ в учреждении.

Напомним, что для строительства нового корпуса в Петергофе снесли несколько зданий, входивших в состав бывшего военного госпиталя № 444. До декабря 2021 под государственной охраной находились большая часть сада бывшего госпиталя и четыре его корпуса, которые КГИОП включил в реестр региональных памятников. Изначально кадетский корпус планировалось открыть к 1 сентября 2023 года.

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба СК России