В процессе по делу активистки Абрамовой сменился адвокат

Переводчица Елена Абрамова официально отказалась от услуг адвоката Игоря Скачко, который до последнего времени представлял ее интересы по делу о повторной дискредитации Вооруженных сил (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Как стало известно на заседании Куйбышевского районного суда 17 марта, теперь защищать подсудимую будет адвокат Константин Доложевский.

— Соглашение на данный момент со Скачко расторгнуто, — заявила на заседании Абрамова.

Возражений против выхода Скачко из процесса у сторон не нашлось. Судья поблагодарил теперь уже бывшего защитника Абрамовой, после чего тот покинул место за столом с подсудимой и переместился в зал.

Как выяснилось, подсудимая еще не успела обсудить детали со своим новым адвокатом. В связи с этим судья предложил отложить заседание и рекомендовал сторонам готовиться к прениям в дальнейшем. Абрамова против этого не возражала.

В результате заседание перенесли на вторник, 25 марта.

На прошлом заседании, состоявшемся 26 февраля, Абрамова выступила с ходатайством о назначении ей государственного адвоката вместо Скачко. Также она попросила исключить из материалов дела экспертизу лингвиста Игоря Жаркова и психолога Вероники Константиновой, исследовавших тексты плакатов, с которыми выходила активистка.

Как сообщало издание MR7, свои действия Абрамова объяснила тем, что выводы экспертов противоречат ее позиции. Суд требование об исключении документа из материалов дела удовлетворять отказался.

Уголовное дело в отношении Абрамовой было возбуждено из-за проведенных ей в 2023 году пикетов с пацифистскими надписями на плакатах. Дело возвращалось в прокуратуру и вновь поступило на рассмотрение суда в августе 2024 года.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру