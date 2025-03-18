Сотрудники МЧС потушили утренний пожар в театре

Утром 18 марта сотрудники МЧС потушили загоревшийся электрощиток в здании театра на улице Рубинштейна, 13, сообщила пресс-служба ведомства. По этому адресу располагается детский музыкальный театр "Зазеркалье".

Сообщение о пожаре в четырехэтажном здании на улице Рубинштейна поступило в ведомство в 6:41 утра. Прибыв на место, сотрудники службы выяснили, что загорелся электрощиток площадью 2 квадратных метра на первом этаже. К 7:30 сотрудники МЧС смогли полностью ликвидировать пожар.

В тушении возгорания принимали участие 3 единицы техники и 12 сотрудников службы. Сведения о пострадавших в ведомство не поступали.

Ближайший спектакль в театре "Зазеркалье", запланированный на 11 утра 18 марта, был отменен, сообщила "Фонтанка.ру". Как отметили в пресс-службе учреждения, последствия пожара оказались не сильными, однако лестница, где произошло возгорание, покрыта копотью. Сотрудники театра заявили, что с завтрашнего дня он будет работать в обычном режиме.

Напомним, что в конце февраля пожар возник на территории здания бывшего пивоваренного завода на Курляндской улице. Площадь возгорания составила 600 квадратных метров, в его результате погиб один мужчин. Здание бывшего завода сдается в аренду, убытки понесли множество расположенных в нем организаций, в том числе Театр Поколений и склад Центра гуманитарной помощи вынужденным переселенцам.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру