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Новости 12:50

Путин и Трамп созвонятся во второй половине дня 18 марта

фото ЗакС политика Путин и Трамп созвонятся во второй половине дня 18 марта

Телефонный разговор президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа состоится 18 марта между 16.00 и 18.00 по московскому времени, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Кремля Дмитрия Пескова. 

Длительность беседы заранее не определена. "Лидеры будут говорить столько, сколько посчитают нужным", - заявил Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, темами станут нормализация отношений между США и Россией и урегулирование конфликта на Украине. После телефонного разговора выступление Путина не планируется, пишет РИА "Новости", однако Кремль обещает оперативно проинформировать общественность о результатах беседы лидеров двух стран.

Напомним, в прошлый раз Путин и Трамп созванивались 12 февраля. Тогда разговор длился 1,5 часа. 18 февраля также состоялись переговоры представителей России и США. 

фото с сайта Кремля


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