СК Ленобласти провел обыски у областных депутатов из Всеволожска

Утром 18 марта обыски прошли в доме у депутата Заксобрания Ленобласти Александра Матвеева ("Единая Россия") и муниципального депутата города Всеволожск Алексея Гуркина ("Единая Россия"), сообщил 47news. По данным СМИ, областной Следком заинтересовался ими в рамках уголовного дела о поджоге дома всеволожского мундепа Ирины Бритвиной ("Единая Россия").

Обвинение по этому делу о поджоге в октябре 2024 года были предъявлены другому всеволожскому мундепу Константину Легкодумову ("Единая Россия"). Вместе с тремя другими фигурантами он находится в СИЗО с осени прошлого года. По информации СМИ, следователи подозревают, что Матвеев и Гуркин могли установить на автомобиль Бритвиной "трекеры".

Как пишет 47news, во время муниципальных выборов в 2024 году по округу №1 Всеволожска должны были выдвигаться действующие депутаты Алексей Гуркин, Юлия Посудина, Константин Легкодумов, Ольга Матвеева (жена Александра Матвеева) и Ирина Бритвина (жена родного брата Матвеева). Однако Бритвину заменили на Александра Барабана (КПРФ) после того, как между ней и Матвеевым с Гуркиным произошёл разлад. Она, в свою очередь, создала свою "пятёрку".

По словам Бритвиной, в августе 2024 года, незадолго до выборов, Легкодумов сообщил ей, что Гуркин и Матвеев будто бы установили на ее машину маячок, определяющий ее передвижения. После этого она якобы вступила в конфронтацию с родственником, который в свою очередь мог поссориться с Легкодумовым.

Отметим, что в конце февраля Александр Матвеев вновь попал в новостную ленту из-за того, что он написал заявление о выходе из фракции "Единая Россия". Причиной якобы стало обращение лидера фракции Олега Петрова в прокуратуру на жену Матвеева, направленное в предвыборный период.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру