"Яблоко" предложило вернуть иноагентам право участвовать в выборах

Фракция "Яблоко" в петербургском Заксобрании внесла на рассмотрение городского парламента проект федеральной инициативы о возвращении пассивного избирательного права иностранным агентам. ЗАКС.Ру ознакомился с текстом проекта.

Законопроект вносит коррективы в восемь действующих законов. В частности, речь идет о законе об основных гарантиях избирательных прав, о контроле за деятельностью лиц под иностранным влиянием, о выборах в Госдуму и об общих принципах организации местного самоуправления.

Из существующего законодательства предлагается исключить положения о запретах иноагентам способствовать или препятствовать выдвижению кандидатов, быть уполномоченными представителями или доверенными лицами кандидатов, выступать в качестве наблюдателей на выборах, а также требование о том, что до выдвижения кандидат должен "прекратить статус иностранного агента".

Помимо этого, "яблочники" предложили отменить возможность отмены регистрации кандидата по суду в случае, если он имеет статус иноагента. Также они выступили за отмену возможности отказа в регистрации или исключения из заверенного списка кандидатов с соответствующим статусом.

"Предусмотренные действующим законодательством ограничения пассивного избирательного права граждан Российской Федерации, обусловленные их принадлежностью к числу лиц, имеющих статус иностранного агента, носят дискриминационный характер", — говорится в пояснительной записке к проекту.

В своем Telegram-канале региональное отделение "Яблока" пообещало продолжить работу по защите гражданских прав. Также в распространенном сообщении говорится о необходимости отмены законов об иноагентах.

В мае 2024 года президент Владимир Путин подписал закон о запрете иностранным агентам участвовать в выборах различных уровней. Законом также устанавливалось требование к действующим депутатам с подобным статусом в течение полугода добиться исключения из реестра иноагентов. Петербургский депутат Борис Вишневский* безуспешно пытался сделать это, однако не преуспел и был вынужден сдать мандат в октябре 2024 года. Его место в Заксобрании досталось Ольге Штанниковой.

*Минюст внес Бориса Вишневского в список иностранных агентов

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру