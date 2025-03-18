Путин попросил правительство следить за желающими вернуться компаниями

Президент России Владимир Путин на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 18 марта обратился к правительству с просьбой следить за сделками по возвращению иностранных компаний, сообщил ТАСС. По его мнению, интересы российских предприятий должны быть в приоритете.

По словам президента, государство знает о компаниях, которые собираются вернуться. Однако вопрос об их возвращении будет рассматриваться только с учетом позиции российского бизнеса, пришедшего на их место.

"Я прошу правительство внимательно следить за этой ситуацией и подобными сделками, чтобы не получилось так, что собственники продали бизнес в России по бросовой цене, по сути, оставили его на произвол судьбы, а теперь хотят выкупить актив обратно, но за такие же скромные деньги. Так не должно быть", - заявил Путин.

Президент отдельно отметил зарубежные компании, которые ушли из России из-за давления политических элит в своей стране, но продолжили работу под другим брендом, сохранив сотрудников и технологии, а также передав управление российскому менеджменту. По его словам, к таким зарубежным инвесторам государство будет относиться "с уважением".

Напомним, что в середине февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что у Кремля нет информации о планах западных компаний вернуться на российский рынок. В свою очередь, министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что решения о возвращении зарубежных компаний будут приниматься индивидуально, с учётом интересов как отечественного бизнеса, так и покупателей.

фото: сайт Кремля