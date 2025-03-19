ЗакС оставит депутатов-иноагентов без доплат к пенсии

Депутаты Законодательного собрания одобрили в первом чтении законопроект о дополнительных основаниях для лишения коллег права на получение пенсий за выслугу лет или же ежемесячных доплат к пенсиям. Согласно тексту, под угрозой оказались бывшие депутаты со статусом иностранных агентов, проработавшие менее четырех лет.

В законе "О государственной гражданской службе Санкт-Петербурга" перечислены основания для лишения лиц, замещавших гражданские должности, права на пенсии за выслугу лет и выплат и доплат за выслугу лет. Авторы проекта Всеволод Беликов и Денис Четырбок предложили дополнить норму новыми основаниями для отказа в подобных выплатах.

"Такими основаниями является приобретение депутатом законодательного органа субъекта Российской Федерации статуса иностранного агента", — говорится в тексте пояснительной записки к проекту.

Представлять проект поднялся на трибуну его соавтор Четырбок. Он вкратце рассказал о сути предлагаемых изменений. Депутат Михаил Амосов поинтересовался, как планируется поступить с человеком в случае снятия с него статуса иностранного агента. Четырбок ответил, что для возвращения права на выплаты им потребуется обращаться в суд.

Как отмечается, законопроект внесен с целью приведения регионального законодательства в соответствие с поправками, принятыми в мае 2024 года в федеральный закон об основных гарантиях избирательных прав. В соответствии с ними иноагенты лишаются права на избрание, а депутаты с таким статусом должны добиться исключения из соответствующего перечня в течение 180 дней. В случае, если это не будет сделано, они должны будут сдать мандат. В Петербурге из-за статуса иноагента лишился места в Заксобрании член "Яблока" Борис Вишневский*. Он же, в случае окончательного принятия регионального законопроекта, рискует остаться без доплат к пенсии.

За принятие проекта в первом чтении проголосовали 44 депутата, против выступили трое.

Накануне фракция "Яблоко" в ЗакСе внесла законопроект об отмене запрета на избрание для лиц со статусом иностранного агента. Также в документе перечислен ряд иных ограничений для иноагентов на выборах, которые предлагается снять.

*Минюст внес Бориса Вишневского в список иностранных агентов

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру