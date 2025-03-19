Организатор свалки в Ленобласти выплатит 2,5 млн рублей

Всеволожский городской суд Ленобласти удовлетворил иск комитета государственного экологического надзора региона к организаторам свалки в поселке Стеклянный, сообщила 19 марта пресс-служба администрации области. Ответчиков обязали ликвидировать свалку и возместить ущерб в размере 2,5 млн рублей.

Суд установил, что на земельном участке на территории поселка Стеклянный находилось 450 кубометров малоопасных (IV класс) и практически неопасных (V класс) отходов. Вред экологии суд оценил в 2,5 млн рублей. Организаторы свалки должны будут выплатить эту сумму в бюджет Всеволожского района.

В комитете заявили, что держат ликвидацию свалки на контроле. Ведомство планирует добиваться принудительного исполнения решения суда.

Напомним, что в начале марта правительство Петербурга отсудило 249 млн рублей за нелегальную свалку. Деньги пойдут на финансирование природоохранных мероприятий.

Ранее ЗАКС.Ру взял интервью по вопросу несанкционированных свалок у первого заместителя председателя комитета по природопользованию Александра Кучаева. В нем Кучаев рассказал, как Смольный борется с явлением, какие наказания за это предусмотрены, а также на что идут взысканные с нарушителей средства.

Анастасия Луценко, фото: Telegram-канал администрации Ленобласти