Депутаты Петербурга и области обсудили отмену временного ценза для блокадников

Депутаты парламентов Петербурга и Ленинградской области обсудили 20 марта вопрос отмены четырехмесячного ценза для вручения знака "Жителю блокадного Ленинграда", сообщила пресс-служба Заксобрания города. Вопрос поднимался на совместном заседании постоянных комиссий по социальной политике обоих законодательных органов.

Участники заседания поддержали внесение поправок в федеральный закон "О ветеранах", касающихся установления статуса "дети войны" для граждан, бывших несовершеннолетними в годы Великой Отечественной войны, а также придания статуса ветерана Великой Отечественной войны несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей и гетто. Помимо этого, стороны предложили изменить текст положения о знаке "Жителю блокадного Ленинграда" с тем, чтобы выдавать его гражданам, проведшим в осажденном городе менее четырех месяцев.

Глава комиссии по соцполитике петербургского ЗакСа Александр Ржаненков отметил, что тема отмены четырехмесячного ценза неоднократно обсуждалась депутатами и чиновниками. "В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в рамках полномочий региональных законодательных органов приняты меры поддержки для граждан, о которых сейчас идет речь. Но статуса "Житель блокадного Ленинграда" у них нет", — отметил парламентарий.

В минувшем январе на сайте Смольного появился текст законопроекта о корректировке положения о знаке "Жителю блокадного Ленинграда". Суть документа соответствовала озвученным депутатами предложениям, а именно касалась отмены ограничений по времени, проведенном человеком в городе во время блокады. До этого, в декабре 2024 года, губернатор Александр Беглов обещал выйти на федеральный уровень для решения подобной проблемы. Для него это было не впервые: за смягчение требований для выдачи знака он выступал еще в мае 2019 года.

Андрей Казарлыга, фото: сайт Законодательного собрания