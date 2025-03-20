Госдума отказалась вводить практический экзамен для мигрантов-таксистов

Депутаты Государственной думы 20 марта отклонили в первом чтении законопроект фракции ЛДПР о введении практического экзамена по вождению для мигрантов, планирующих работать таксистами, сообщает РИА "Новости".

Инициатива была внесена в нижнюю палату парламента в августе 2024 года. Законопроект предполагал обязать иностранных граждан, получающих российские водительские права, сдавать не только теоретический экзамен, как это предусмотрено сейчас, но и практический. На данный момент мигранты не обязаны сдавать такой экзамен, если у них есть права, выданные в их родной стране.

В отзывах на проект правительство и думский комитет по транспорту указали, что считают введение практического экзамена для мигрантов избыточным и рекомендовали отклонить законопроект. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий еще перед рассмотрением своей инициативы заявлял, что считает ее отклонение ошибкой и будет в дальнейшем добиваться принятия этого документа.

Партия ЛДПР неоднократно вносила в Госдуму различные инициативы по урегулированию сферы работы такси и ужесточению требований к мигрантам-водителям. Так, в марте депутаты фракции предложили ввести штрафы агрегаторам такси за отсутствие прав у водителя. В ноябре 2024 года ЛДПР предложила лишить мигрантов отсрочки на замену прав при нарушении ПДД.

Беспокоит квалификация таксистов-мигрантов и петербургского депутата Законодательного собрания Павла Крупника ("Единая Россия"). Он прошлой осенью выступил с инициативой ужесточить правила трудоустройства таксистов в больших городах. В частности, депутат предложил экзаменовать водителей на знание русского языка.

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