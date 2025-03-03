ЛДПР предложила ввести штрафы агрегаторам такси за отсутствие прав у водителя

Депутаты фракции ЛДПР во главе с председателем Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект о введении штрафов для агрегаторов такси за передачу заказа водителям, не имеющим действующего разрешения, сообщила пресс-служба партии 3 марта. Ответственность также затронет компании при найме водителей, чей стаж менее трех лет.

По мнению авторов законопроекта, могут быть случаи введения клиентов в заблуждение относительно того, что услуга может быть оказана перевозчиком без всех разрешительных документов и без соответствия требованиям. В качестве ответственности за такое правонарушение предлагается ввести штраф в размере 50 тысяч рублей для ИП или 500 тысяч рублей для юрлиц, если нарушение было замечено впервые. При повторном нарушении штраф возрастет до 100 тысяч рублей для физлиц и до 700 тысяч рублей для юрлиц.

Помимо этого, авторы законопроекта предлагают увеличить ответственность за управление транспортным средством без соответствующего права до 15-20 тысяч рублей. На данный момент штраф для водителя без документов может составить от 5 до 15 тысяч рублей.

"Самые изобретательные" придумываются специальные схемы для противозаконного привлечения "левых", нелицензированных водителей, с которыми меньше забот и которым можно платить копейки. В результате все мы вынуждены доверять свою жизнь, жизнь наших детей, родных и близких водителям-мигрантам или лихачам, поездка с которыми превращается в русскую рулетку", - прокомментировал законопроект Леонид Слуцкий.

Правительство, однако, считает, что для принятия подобного закона требуется дополнительное обоснование с учетом анализа эффективности действующих мер. Об этом исполнительный орган написал в своем отзыве на инициативу ЛДПР. Правительство также отметило, что формулировки в проекте недостаточно ясные, что приведет к трудностям толкования и применения. В нем также не прописано, кто будет иметь право возбуждать дела в случае нарушения.

Отметим, что проблема водителей такси без соответствующего разрешения актуальна для Петербурга. В начале января Смольный сообщил, что в 2024 году сотрудники комтранса вместе с полицией проверили более тысячи автомобилей, из них 21 транспортное средство изъяли и эвакуировали на спецстоянку. Еще 20 автомобилей было изъято за январь и февраль 2025 года. Также с 14 января были приостановлены разрешения более чем 900 перевозчиков такси в Петербурге.

фото: ЗАКС.Ру