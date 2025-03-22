Сотрудников ЗакСа Петербурга обучат сетикету и тайм-менеджменту

Законодательное собрание Петербурга выделило 664 тысячи рублей на дополнительное образование сотрудников парламента. Извещение о конкурсе для поставщиков услуг опубликовано на сайте госзакупок.

Работников ЗакСа ожидают уроки о вопросах государственного и муниципального управления, противодействии коррупции, культуре письменной речи, мастерстве публичных выступлений, управлении закупками, работе с обращениями граждан и другом.

На очных занятиях о культуре речи госслужащих обучат правильно составлять документы и структурированно и кратко излагать информацию. Также им расскажут о "трудностях употребления имен собственных в деловых бумагах". Отдельный блок программы будет посвящен сетикету:

"Общие правила общения в интернете. Правила электронного письма. Email переписка в деловом общении. Стилистика письма. Правила сетевого этикета. Информационная безопасность", - описывается курс в документации.

В рамках курса о публичных выступлениях сотрудники ЗакСа узнают, как побороть страх перед аудиторией, удерживать внимание слушателей, использовать мимику и жесты и тому подобное.

На обучение тайм-менеджменту госслужащим выделили 16 часов. Они должны научиться правильно распоряжаться своим временем, познакомятся с методами и инструментами планирования и осуществления контроля за исполнением задач.

Напомним, в Смольном тоже интересуются образованием сотрудников и закупают соответствующую литературу. Например, в декабре на электронные книги по тайм-менеджменту и управлению персоналом администрация губернатора потратила 869 тысяч рублей. В августе среди приобретенных Смольным изданий встречались такие, как "Автостопом по мозгу. Когда вся вселенная у тебя в голове", "Ландшафты мозга. Об удивительных искаженных картах нашего мозга и о том, как они ведут нас по жизни", "Атомные привычки. Как приобрести хорошие привычки и избавиться от плохих" и "Идеальный шторм: Как пережить психологический кризис".

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