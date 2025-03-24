Преподавателя авиационного университета осудили по делу о взятке

Московский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении преподавателя СПбГУ ГА Александра Островерхова, признанного виновным в получении взятки за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и посредничество во взяточничестве за совершение незаконных действий (ч. 2 ст. 291.1 УК РФ). Его обязали выплатить штраф в размере 2,5 млн рублей и запретили преподавать в течение 3 лет.

По версии следствия, Островерхов, занимая должность старшего преподавателя кафедры "Аэропортов и авиаперевозок" СПбГУ ГА, мог получить взятку в размере 80 тысяч рублей от одного из студентов в обмен на написание выпускной работы от имени указанного студента, дачу положительного отзыва на нее и ее защиту. По итогу Островерхов якобы самостоятельно написал выпускную работу, положительно оценил и представил перед государственной экзаменационной комиссией как работу студента, успешно прошедшего учебный процесс, заслуживающего квалификации "Бакалавр". Следуя по такой же схеме обвиняемый якобы мог получить взятки от 21 студента на общую сумму не менее 976 тысяч рублей.

Островерхов также мог выступить посредником в передаче взятки от неназванного абитуриента в обмен на успешную сдачу вступительного экзамена и последующее зачисление на обучение за счет средств бюджета на одну из программ магистратуры.

Островерхов свою вину признал, с ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Отметим, что в августе 2024 года ЗАКС.Ру писал о прекращении уголовного дела о даче взятки (ч.3 ст.291 УК РФ) в отношении студента СПбГУ ГА Евгения Болгарова, который без фактического написания выпускной работы хотел получить доступ к защите и хорошую оценку, в связи с чем решил дать своему научному руководителю взятку в размере 80 тысяч рублей. Еще одно дело по статье о даче взятки (ч.3 ст.291 УК РФ) было прекращено в том же месяце ранее. По версии следствия, еще один студент СПбГУ ГА Рифат Долгов также дал взятку в размере 80 тысяч рублей за написание и защиту выпускной работы своим научным руководителем. Дела были прекращены в связи с деятельным раскаянием студентов - они оба сами сообщили правоохранительным органам о взятке и помогали следствию

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру