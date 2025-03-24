Градозащитники порознь объявили о создании альянса и Координационного совета

Петербургские градозащитники создали Координационный совет в составе 40 инициативных групп, сообщил 24 марта Градозащитный пресс-центр. Параллельно в этот же день появилась информация о создании альянса "КОРюшка" в защиту культурного и экологического наследия на территории регионов Северо-Запада.

В состав Координационного совета вошли активисты, занимающиеся проблемами ряда локаций. В их числе оказались противники строительства небоскребов на Лахте и противники создания намывных территорий на Васильевском острове, защитники Удельного и Канонерского парков, защитники складов Кокорева на Лиговском проспекте, здания ВНИИБ на 2-м Муринском проспекте, Охтинского мыса, а также ряд иных сообществ.

Как говорится в распространенном сообщении, участники приняли решение о создании Координационного совета по итогам "Марафона горячих точек", который проводили активисты в феврале. Речь шла о встречах градозащитников с представителями различных групп, отстаивающих сооружения и зеленые зоны в черте Петербурга.

Также 24 марта стало известно о создании Альянса по сохранению культурной и природной среды "КОРюшка" ("Качественные Общественные Решения"), об этом сообщила в своем Telegram-канале глава фракции СРЗП в петербургском Законодательном собрании Марина Шишкина. Альянс организовали по итогам встречи лидеров общественных объединений, НКО и инициативных групп, которая прошла 20 марта, уточнила депутат.

К посту Шишкина приложила фотоснимок, на котором запечатлены участники встречи. Кроме нее самой, на фотографии можно увидеть, в частности, градозащитников Анну Капитонову и Александра Кононова, депутата ЗакСа Андрея Алескерова, главу регионального отделения партии "Зеленые" Кристину Черемных и члена правления Движения демократического обновления Ирину Майорову.

Своей миссией Альянс видит борьбу за соблюдение законодательно установленных мер охраны и спасения объектов исторического и культурного наследия, а также жилой природы и ландшафтов. Участники продекларировали намерение защищать наследие не только в Петербурге, но и на территории всего Северо-Запада России.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру