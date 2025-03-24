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Новости 24 марта, 20:54

В Кингисеппе завели дело о реабилитации нацизма из-за потушенного Вечного огня

фото ЗакС политика В Кингисеппе завели дело о реабилитации нацизма из-за потушенного Вечного огня

Уголовное дело о реабилитации нацизма группой лиц (п. б ч. 2 ст. 354.1 УК РФ) из-за потушенного Вечного огня на мемориале "Роща Пятисот" в Кингисеппе, сообщили 24 марта в Следственном управлении СК по Ленинградской области. Сам инцидент произошел днем ранее, пламя потушили двое несовершеннолетних.

Также СК возбудил уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ). Следствие намерено дать правовую оценку действиям лиц, "в чьи обязанности входит профилактика, предупреждение и пресечение противоправных действий".

Сейчас проводятся следственные действия с целью установления обстоятельств произошедшего.

Отметим, что это не первый случай тушения Вечного огня в Кингисеппе за последние месяцы. Один из них произошел незадолго до празднования Нового года, еще один — в начале февраля.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру


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