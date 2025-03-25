Госдума поддержала увеличение штрафов за несообщение в военкомат о переезде

Депутаты Государственной думы приняли в первом чтении законопроект об увеличении штрафов за несообщение в военкомат о переезде на новое место пребывания, сообщила 25 марта пресс-служба нижней палаты парламента. Инициатива предусматривает поправки в действующий Кодекс об административных правонарушениях.

В настоящее время размер штрафа за несообщение в военкомат о переезде варьируется в пределах от одной до пяти тысяч рублей. Авторы законопроекта предлагают увеличить его до 10-20 тысяч рублей.

В пояснительной записке к проекту отмечается со ссылкой на Минобороны, что в 2023 году к ответственности за неисполнение обязанностей по воинскому учету были привлечены свыше 47 тысяч человек. Из них предупреждения получили 18,3 тысячи человек, а штрафы были наложены более чем на 28,7 тысячи человек.

"По нашему мнению, установленный размера штрафа является незначительным, он несоизмерим с совершаемым деянием и не способствует формированию законопослушного поведения граждан. <...> Принятие законопроекта позволит существенно повысить ответственность граждан за исполнение обязанностей по воинскому учету", — говорится в пояснительной записке.

Сам проект в начале февраля получил одобрение правительства. Позже проект был рекомендован к принятию думским комитетом по госстроительству и законодательству.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру