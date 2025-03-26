Бастрыкин взял на контроль дела о потушенном Вечном огне в Кингисеппе

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал у руководителя СУ СК России по Ленобласти Сергея Сазина доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела, возбужденного из-за потушенного Вечного огня в Кингисеппе, сообщила пресс-службу ведомства 26 марта. Ранее в связи с инцидентом Следственное управление СК по Ленобласти возбудило уголовные дела о реабилитации нацизма (п. б ч. 2 ст. 354.1 УК РФ) и халатности (ч.1 ст.293 УК РФ).

По версии следствия, 23 марта двое подростков потушили Вечный огонь, расположенный на мемориале "Роща Пятисот", тем самым осквернив памятник, посвященный массовому расстрелу красноармейцев в годы Гражданской войны. Все обстоятельства происшествия и причастные к нему лица устанавливаются ведомством. Следствие также намерено оценить, не было ли халатности в действиях лиц, в чьи обязанности входит профилактика, предупреждение и пресечение противоправных действий.

Напомним, что это не первый подобный случай за последние несколько месяцев. Незадолго до Нового года Вечный огонь в "Роще пятисот" был якобы потушен учениками 5 и 6 классов. Вновь огонь погас в начале февраля, тогда в причастности к инциденту заподозрили двух мальчиков 8 и 9 лет. Оба раза следствие возбуждало уголовные дело о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ).

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру