Депутаты-иноагенты не будут получать в Петербурге доплаты к пенсиям

Законодательное собрание на заседании 26 марта приняло в третьем чтении поправки в закон "О государственной гражданской службе Санкт-Петербурга". Документ предусматривающие лишение бывших депутатов со статусом иностранных агентов доплат к пенсиям либо же пенсий за выслугу лет.

Первое чтение инициатива преодолела неделей ранее. Ко второму чтению не поступило никаких поправок, так что на прошедшем заседании голосование прошло сразу же в третьем чтении. Принятие закона поддержали 47 парламентариев, трое выступили против. Документ направлен на подписание губернатору Александру Беглову.

Проект внесли на рассмотрение ЗакСа депутаты от "Единой России" Всеволод Беликов и Денис Четырбок. Сейчас правом на доплаты либо же на пенсии за выслугу лет располагают парламентарии, занимавшие свои посты менее четырех лет. Авторы предложили отказать в подобной возможности депутатам, признанным иноагентами и лишенным статуса народных избранников в срок менее четырех лет с момента избрания.

Сама инициатива была подготовлена для приведения регионального законодательства в соответствие с федеральным. В соответствии с принятыми в мае 2024 года поправками, иноагенты не имеют права избираться в органы законодательной власти. В октябре 2024 года Заксобрание покинул депутат от фракции "Яблоко" Борис Вишневский* в связи с присвоенным ему статусом иностранного агента.

*Минюст внес Бориса Вишневского в список иностранных агентов

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру