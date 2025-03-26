Суд в Петербурге взыскал рекордный 1 рубль за причинение вреда окружающей среде

Колпинский районный суд Петербурга рассмотрел иск прокурора природоохранной прокуратуры города к НАО "СВЕЗА Усть-Ижора" о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Дарья Лебедева 26 марта. Компанию обязали выплатить в доход бюджета 1 рубль 13 копеек.

Комитет по природопользованию установил, что "Свеза Усть-Ижора" использует для сброса сточных вод реку Большая Ижора. В свою очередь СЗТУ Федерального агентства по рыболовству подсчитал, что ущерб окружающей среде, причиненный компанией, составил более 75,5 тысяч рублей. Именно такую сумму прокурор просил суд взыскать со "Свеза Усть-Ижоры".

Представитель компании в ответ указал, что сумма ущерба была рассчитана по неверной методике. Суд пришел к выводу, что инспектор действительно допустил нарушения. Согласно его расчетам, гибель водных биоресурсов, а также потеря их прироста из-за гибели кормовых организмов отсутствуют. Вред водным биоресурсам должен рассчитываться как нанесенный в результате ухудшения условий обитания и размножения на фоне загрязнения водоема. Несмотря на это, инспектор рассчитал его с учетом потери прироста биоресурсов, отсутствие которой сам же и зафиксировал.

В результате, исходя из полученных данных, сумма ущерба составила 1 рубль 12,5 копеек. Так как прокурор доказательств ошибки в новых расчетах не предоставил, суд взыскал со "Свеза Усть-Ижоры" 1 рубль 13 копеек.

В начале марта ЗАКС.Ру писал о другой рекордной сумме, взысканной в результате нанесения вреда окружающей среде. Тогда в бюджет Петербурга поступило 249 млн рублей в качестве возмещения ущерба за несанкционированную свалку.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру