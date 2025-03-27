Петербуржца арестовали по делу о пропаганде терроризма

Петроградский районный суд Петербурга отправил под стражу Вахтанга Рогаву по обвинению в пропаганде терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга 27 марта. Он пробудет в СИЗО как минимум до 24 мая.

По версии следствия, в феврале 2025 года Рогава опубликовал в сообществе в одной из социальных сетей комментарий в поддержку организации, признанной террористической и запрещенной на территории страны.

Рогава был задержан 25 марта сотрудниками Следкома, тогда же ему предъявили обвинение. По месту жительства задержанного провели обыск. Рогава вину признал частично и запрашивал у суда в качестве меры пресечения домашний арест или запрет определенных действий.

Ранее ЗАКС.Ру писал, что по делу об участии в деятельности террористического сообщества (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и по двум эпизодам оправдания терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ) к 16 годам лишения свободы был приговорен публицист Александр Скобов*.

*Минюст внес Александра Скобова в список иностранных агентов, Росфинмониторинг внес Скобова в список экстремистов и террористов

Анастасия Луценко, фото: скриншот публикации пресс-службы судов Петербурга