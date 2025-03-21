Суд приговорил диссидента Скобова* к 16 годам лишения свободы

Публицист Александр Скобов* приговорен к 16 годам лишения свободы по делу об участии в деятельности террористического сообщества (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и по двум эпизодам оправдания терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), передает корреспондент ЗАКС.Ру. Оглашение приговора состоялось 21 марта на заседании Первого Западного окружного военного суда.

Согласно вынесенному решению, первые три года Скобов* должен будет находиться в тюрьме. Остаток срока ему предстоит провести в колонии строгого режима. Проведенное обвиняемым время под стражей постановили зачесть из расчета день за день.

Кроме того, советскому диссиденту запретили администрировать сайты и каналы в интернете сроком на четыре года и обязали его выплатить штраф в размере 300 тысяч рублей.

Оглашению приговора предшествовало последнее слово подсудимого. Как обычно, Скобов* участвовал в заседании по видеосвязи из Сыктывкарского горсуда. Диссидент отметил среди прочего, что организация, в которой он состоит, не числится в списке террористических, а имеет статус нежелательной. В связи с этим он усомнился в правомерности обвинения, выдвинутого против него по соответствующей статье.

Уголовное дело в отношении Скобова* длилось с апреля 2024 года. Первоначально публициста обвиняли в публикации постов в telegram-канале на тему СВО. Позже к этому добавилось обвинение в участии в деятельности террористической организации.

На предыдущем заседании, состоявшемся 18 марта, прокурор запросила для Скобова* 18 лет колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, а вместе с тем четырехлетний запрет администрирования сайтов и штраф в размере 400 тысяч рублей. Тогда же адвокат Вероника Карагодина ходатайствовала об оправдании подзащитного или же о назначении ему минимально возможного срока.

В своей речи Карагодина просила исключить обвинение в участии в террористическом сообществе из списка вменяемых подзащитному статей и высказывала сомнения в обоснованности преследования диссидента по двум эпизодам оправдания терроризма. По ее мнению, здесь скорее можно было бы говорить об одном длящемся преступлении.

Второй адвокат Скобова*, Владислав Коснырев, в прениях не участвовал. Защитник просил отложить заседание для подготовки к речи, однако судья отказал ему в этом.

*Минюст внес Александра Скобова в список иностранных агентов, Росфинмониторинг внес Скобова в список экстремистов и террористов

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру