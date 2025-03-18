В суде над Скобовым* завершились прения сторон

В Первом Западном окружном военном суде 18 марта завершились прения в процессе над советским диссидентом Александром Скобовым*. На прошедшем заседании успели выступить прокурор, сам обвиняемый и только один из двух его адвокатов.

Судебные заседания по существу дела 67-летнего Александра Скобова* длятся с декабря 2024 года. Публицист обвиняется в участии в деятельности террористического сообщества (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ) и в двух эпизодах оправдания терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). В вину ему ставится участие в деятельности организации, официально признанной в России нежелательной, а также публикация ряда постов с критикой СВО и российских властей.

В суде Скобов* участвует по видеосвязи из Сыктывкарского городского суда, где компанию ему составляет адвокат Владислав Коснырев. Еще один адвокат, Вероника Карагодина, присутствует в заседаниях непосредственно из зала военного суда.

В этот раз судебное заседание прошло в два этапа, причем первый из них состоялся в отсутствие Коснырева. Последний изначально просил отложить заседание, ссылаясь на необходимость посещения медицинской организации. Ходатайство осталось без удовлетворения, причем прокурор Юлия Янковская высказала мнение, что защитник лишь пытается затянуть процесс. В отличие от нее, Карагодина коллегу поддержала, однако ее доводы остались без внимания.

Вслед за этим Карагодина представила на ознакомление суда увесистую пачку бумаг, полученных от Коснырева для последующего приобщения к материалам дела. Какое-то время судья перелистывал полученную кипу, зачитывая названия документов. Среди них оказались постановления Совета Федерации, обращение президента Владимира Путина о целях и задачах СВО, указы президента и ряд других документов, включая реестр террористических организаций.

Прокурор не увидела необходимости в приобщении представленных бумаг, посчитав их не имеющими никакого отношения к уголовному делу. Судья вернул пачку защите, указав, что "данные документы к доказательствам не относятся". В то же время он отметил право защиты ссылаться на них при обосновании своей позиции.

В вопросе о судьбе вещественных доказательств, изъятых у Скобова*, позиции сторон также разделились. Гособвинитель просила конфисковать, среди прочего, смартфон, ноутбук и планшет, изъятые при первом обыске. Адвокат Карагодина настаивала на возвращении имущества подзащитному или его родственникам. Сам Скобов* на вопрос судьи о том, как следует поступить с его собственностью, ответил своеобразно.

— Я могу отметить, что когда <...> перечисляли эти устройства, прокурор говорила, что мною была размещена такая-то запись с четырех электронных устройств. Но это технически невозможно. Одну запись можно разместить только с одного электронного устройства, — заявил он.

От заявлений касательно судьбы изъятых гаджетов фигурант воздержался.

На этом стадия судебного следствия была официально завершена и стороны приступили к прениям. Первой слово получила прокурор, которая изложила суть обвинений и перечислила представленные доказательства, в том числе высказывания Скобова* касательно СВО и российской власти. В своем выступлении она попросила суд учесть, что "его [Скобова*] политические взгляды и его предшествующие действия связаны с размещением материалов, свидетельствующих о его негативном отношении к органам государственной власти и президенту Российской Федерации". Также гособвинитель попросила принять во внимание как положительные, так и отрицательные характеристики подсудимого, состояние его здоровья, возраст и ряд иных факторов. При этом, с учетом вменяемых диссиденту преступлений, она не увидела возможности его исправления вне стен колонии строгого режима.

— Назначить наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием наказания на срок три года в тюрьме, оставшаяся часть наказания на срок 15 лет в исправительной колонии строгого режима, — зачитала свое ходатайство Янковская.

Помимо этого, прокурор запросила для Скобова* дополнительное наказание в виде четырехлетнего запрета на администрирование сайтов и каналов в интернете и штрафа в размере 400 тысяч рублей. Срок нахождения в СИЗО она попросила зачесть из расчета день за день.

Судья поинтересовался у подсудимого, желает ли тот поучаствовать в прениях. Обычно безмолвный, Скобов* в этот раз вдруг оживился и ответил согласием. В своей речи он коснулся вопросов свободы слова и действий оппозиционно настроенных граждан в условиях военных конфликтов. Среди прочего, он отметил некоторое несовпадение позиции адвокатов со своей личной. Также подсудимый высказывался о причинах своих действий и выкрикивал запрещенные в России лозунги.

Адвокат Карагодина попросила отложить заседание для повторной подготовки к прениям. Судья защитницу услышал и объявил перерыв на три часа. За это время к заседанию успел присоединиться второй адвокат обвиняемого Владислав Коснырев.

После перерыва Карагодина попросила исключить из списка вменяемых статей обвинения в участии в террористической организации, поскольку последняя отсутствует в соответствующем списке. Также адвокат поделилась соображениями насчет двух эпизодов оправдания терроризма, вменяемых Скобову*. Карагодина сочла подобное избыточным, поскольку, по ее мнению, здесь можно говорить только об одном длящемся преступлении.

Усомнилась защитница в законности проведения обыска, во время которого у Скобова* была изъята часть гаджетов. При этом она сослалась на позицию правозащитника Юлия Рыбакова, который присутствовал при обыске и якобы не видел в квартире молодого человека, который затем в суде говорил о том, что был понятым.

Запрошенное прокурором наказание Карагодина назвала чрезмерным. В целом она просила оправдать своего подзащитного либо же назначить ему минимальное наказание.

После Карагодиной должен был выступать Коснырев, однако этого не произошло. Адвокат изъявил желание участвовать в прениях, но не в этот раз, так как не знал содержания речи прокурора и потому не мог подготовить позицию. Судью ответ не удовлетворил, в последовавшем споре защитник не смог добиться переноса заседания. В итоге судья завершил стадию прений сторон и объявил перерыв в заседании до пятницы, 21 марта.

*Минюст внес Александра Скобова в список иностранных агентов, Росфинмониторинг внес Скобова в список экстремистов и террористов

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру