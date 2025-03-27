Горсуд вновь отложил рассмотрение апелляции по делу политолога Бестужева

Рассмотрение апелляции на приговор политологу Евгению Бестужеву вновь отложено на месяц, решение вынесла 27 марта судейская коллегия Городского суда Петербурга. Новой датой для рассмотрения жалобы назначили 24 апреля.

Причиной для переноса послужили сомнения коллегии в том, был ли проинформирован политолог о дате и времени заседания. Согласно законодательству, это должно произойти не менее, чем за семь дней до рассмотрения дела. Адвокат Сергей Подольский не видел препятствий для рассмотрения жалобы в отсутствие подзащитного, прокурор высказала прямо противоположное мнение.

В начале заседания судья сообщил о том, что Горсуд получил письмо от имени Бестужева, автор которого извещал, что находится на лечении в Литве, и просил рассматривать апелляцию без его участия. По состоянию на 27 марта сведениями о том, что Бестужев был извещен о заседании, суд не располагает.

Подольский пояснил суду, что, согласно имеющимся у него сведениям, Бестужев действительно находится в Литве, а о дате нынешнего заседания был оповещен в мессенджере Telegram. Подобный ответ судью не удовлетворил.

— Коллегия полагает, что достоверных сведений о надлежащем извещении Бестужева не имеется в настоящее время. Это может послужить причиной для допущения процессуального нарушения, которое повлечет за собой незаконность любого судебного решения, принятого по апелляционного представления и жалобе, — пришел к выводу судья и заявил о необходимости повторного извещения Бестужева о дате.

В ноябре 2024 года Калининский районный суд приговорил Бестужева к 5 годам 3 месяцам условно по делу о распространении фейков о Вооруженных силах по мотивам политической ненависти или вражды (ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) из-за постов во "ВКонтакте". Также осужденному на 4,5 года запретили администрировать сайты в интернете. В конце прошлого года стало известно о том, что Бестужев покинул Россию.

Свои апелляции на приговор подали как прокуратура, так и адвокат.

Защита добивалась оправдания Бестужева, гособвинение настаивало на возвращении дела в нижестоящую инстанцию для нового рассмотрения. В качестве причин для этого называлось интервью, данное Бестужевым после оглашения приговора. Прокуратура сочла это нарушением запрета на деятельность в интернете. Кроме того, приговор в надзорном ведомстве посчитали излишне мягким и высказали претензии к заключению эксперта.

Отметим, что предыдущее заседание по апелляции на приговор также было отложено из-за нарушения сроков оповещения участников процесса.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру