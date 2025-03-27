Депутат Цивилев предложил поощрить отказавшихся от взяток сотрудников ДПС

Представитель фракции "Единая Россия" в Законодательном собрании Петербурга Алексей Цивилев 27 марта обратился к главе ГУ МВД по городу и Ленобласти Роману Плугину с предложением поощрить сотрудников ДПС, отказавшихся от взяток, которые им предлагали курьеры на электровелосипедах. Об этом парламентарий рассказал на своей странице "ВКонтакте".

По мнению депутата, правоохранители проявили свой профессионализм, принципиальность и честность. Кроме того, Цивилев считает, что своим примером они способствуют профилактике коррупционных правонарушений.

"В связи с этим прошу рассмотреть вопрос о поощрении указанных сотрудников, которые своими действиями обеспечивают безопасность дорожного движения в Российской Федерации, а также защиту прав и законных интересов граждан", - написал парламентарий Плугину.

Случаи, на которые обратил внимание Цивилев, произошли в Калининском и Московском районах Петербурга. О курьере, который безуспешно пытался "решить вопрос на месте" в Московском районе, стало известно 20 марта из отчета полиции о профилактической операции "Электровелосипед". Против сотрудника службы доставки возбудили уголовное дело. Второй случай, в Калининском районе, произошел 24 марта. Как писала пресс-служба ГУ МВД, курьера остановили за езду без шлема. Доставщик, как утверждают в полиции, вложил в документы на электровелосипед 10 тысяч рублей и передал их инспектору. Инспектор сообщил об этом коллегам, которые возбудили уголовное дело о покушении на дачу мелкой взятки (ч.3 ст.30 - ст. 291.2 УК РФ).

Напомним, 27 марта Законодательное собрание Петербурга одобрило проект обращения к министру транспорта Роману Старовойту с предложениями по урегулированию езды на электровелосипедах. Депутаты попросят ввести в ПДД понятие "электровелосипед", ограничить возможность передвигаться на таких транспортных средствах на тротуарах и снизить скоростной лимит в пешеходной зоне до 10 км/ч.

фото ЗАКС.Ру