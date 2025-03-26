ЗакС одобрил проект обращения в Минтранс об электровелосипедах

Петербургские депутаты на пленарном заседании Законодательного собрания приняли 26 марта за основу проект обращения к главе Минтранса Роману Старовойту на тему электровелосипедов. Инициативу включили в повестку с подачи председателя постоянной комиссии о транспорте и транспортной инфраструктуре Алексея Цивилева.

Текст проекта обращения был внесен в Заксобрание 19 марта.

Представлять проект вышел Цивилев. Он рассказал о результатах проведенного опроса на сайте ЗакСа, в соответствии с которым 89 % человек выступили за то, чтобы не допускать электровелосипеды на тротуары. Также он обратил внимание коллег на то, что заметная доля ездоков на подобных СИМ приходится на сотрудников службы доставки.

В самом проекте обращения предлагается дополнить правила дорожного движения определением терминов "электровелосипед" и "мопед". Под электровелосипедами хотят понимать устройства с педалями и с электродвигателями мощностью не более 0,25 кВт. Под мопедами — двух- или трехколесный транспорт с двигателями внутреннего сгорания объемом не более 50 кубических сантиметров или же электродвигателями с номинальной максимальной мощностью менее 4 кВт.

Помимо этого, в обращении предлагается оставить право на поездки по дорожкам и тротуарам только для тех ездоков старше 14 лет, чьи велосипеды приводятся в движение только при помощи педалей. По мысли авторов, электровелосипеды смогут ездить по тротуарам лишь в случае сопровождения велосипедиста младше 14 лет или при перевозке ребенка до семи лет. Максимальную скорость велосипедистов на тротуарах хотят установить на уровне 10 км/ч.

Глава фракции ЛДПР Павел Иткин предложил создать рабочую группу для объединения усилий по нормализации обстановки с поездками на СИМ по городам. Цивилев поблагодарил депутата, но отметил, что первостепенной задачей ему представляется необходимость разобраться с ситуацией на тротуарах.

Александр Новиков (СРЗП) отметил, что сам владеет электровелосипедом и предложил отделить обычных граждан от курьеров. Цивилев поинтересовался, какая мощность у его устройства, однако его собеседник не смог ответить на вопрос. Позже депутат Алексей Зинчук (КПРФ) предложил Новикову отказаться от электродвигателя и ездить на велосипеде, исключительно крутя педали. В частности, он предложил коллеге ездить на велосипеде в ЗакС.

Замглавы фракции КПРФ Александр Рассудов раскритиковал предложение и высказался за создание необходимой инфраструктуры. Подобное, по его мысли, позволило бы снизить опасность на тротуарах.

Андрей Казарлыга, фото: ЗАКС.Ру