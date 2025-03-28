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Новости 11:33

После пожара в Приморске возбудили уголовное дело

фото ЗакС политика После пожара в Приморске возбудили уголовное дело

Следственным отделом по Выборгу СУ СК России по Ленобласти возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам (предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ) после пожара в жилом доме в Приморске, сообщила пресс-служба ведомства 28 марта. Число погибших возросло до двух человек.

По предварительным данным, возгорание в доме на Выборгском шоссе днем 26 марта произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Площадь пожара составила 180 квадратных метров. По данным комитета правопорядка и безопасности Ленобласти, он затронул четыре квартиры на третьем и четвертом этажах здания.  

После ликвидации пожара на месте происшествия были обнаружены тела мужчины 1986 года рождения и женщины 1936 года рождения. Также врачи оказали помощь как минимум трем пострадавшим.

Следствие устанавливает все обстоятельства и причины происшествия, организованы судебно-медицинские и пожаротехническая экспертизы. Комитет правопорядка и безопасности заявил, что информация о взрыве газа в доме на данный момент не подтверждается.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил выплатить компенсации жильцам дома, чьи квартиры пострадали от пожара. В свою очередь, администрация Приморского городского поселения заявила о размещении как минимум одной семьи в маневренном фонде.

Напомним, что проверку по факту пожара поверку организовала также Выборгская городская прокуратура. 

Анастасия Луценко, фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти


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