В Госдуме предложили обязать депутатов ежемесячно встречаться с избирателями

Законопроект, в рамках которого предлагается сделать обязательным проведение встреч депутатов с избирателями не реже одного раза в месяц, был внесен в Госдуму. Соответствующая карточка появилась в базе палаты парламента 28 марта.

Авторами инициативы выступили группа депутатов и сенаторов парламента, в том числе вице-спикер Госдумы Александр Жуков и первый вице-спикер Совфеда Владимир Якушев. Они предлагают установить для депутатов Госдумы обязанность встречаться с избирателями не реже чем один раз в месяц. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, сейчас они должны проводить такие встречи не реже чем раз в полгода.

В законопроекте также предлагается оптимизировать процедуру рассмотрения досрочного прекращения полномочий депутата Госдумы. Согласно инициативе, основания для досрочного лишения мандата сможет устанавливать орган, определенный регламентом ведомства.

В соответствии с регламентами палат предлагается также регулировать порядок компенсации возмещения расходов, связанных с обеспечением деятельности депутатов и сенаторов, и определения класса видов транспорта, предоставляемых им.

Напомним, что о планах Совета Госдумы рассмотреть вопрос о лишении мандата депутата Юрия Напсо (ЛДПР) сообщила РИА "Новости" в середине февраля. Причиной стали "прогулы" думский заседаний. Впервые о возможном прекращении полномочий Напсо заговорили в ноябре 2023 года. Тогда же лишить мандата хотели однопартийца Напсо Бориса Пайкина.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру