Суд подтвердил передачу Дворца труда государству

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отклонил жалобу Ленинградской федерации профсоюзов (ЛФП) на решение о передаче Дворца труда в собственность государства, сообщил 28 марта РБК. До этого арбитражная инстанция признала право РФ на владении объектом.

Апелляционный суд оставил без изменений решение о признании права собственности на Дворец за государством, что может считаться основанием для аннулирования записи о владении ЛФП объектом. Иск об изъятии "из незаконного владения" профсоюзов трех зданий на площади Труда подала Генпрокуратура в июне 2024 года. Помимо Дворца труда ведомство оспаривало право собственности ЛФП на служебный корпус и корпус для прислуги.

Прокуратура утверждала, что нахождение указанных зданий в едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) на балансе профсоюзов противоречит закону, так как государство не передавало их в собственность организации. В свою очередь, ЛФП заявила, что передача дворца в ее пользование состоялась в 1917 году. При этом государство не высказывало претензий нахождению здания в ее собственности. Представители организации также утверждали, что в 1992 году между Всеобщей конфедерацией профсоюзов, Федерацией независимых профсоюзов и Ленинградской федерацией профсоюзов были заключены договоры, подтверждающие владение объектами.

В качестве подтверждения своей позиции, ЛФП даже приводили выписанные организации государством штрафы как собственнику здания. Профсоюзы также заявили, что организация потратила свои деньги на реставрацию здания, а его содержание ежегодно обходится им в 100 млн рублей.

Право собственности ЛФП на здания было зарегистрировано в ЕГРН в 1999 году. При этом в 2007 году профсоюзы России и Петербурга разграничили права владения на объект.

Николаевский дворец на площади Труда, он же Дворец труда, был возведен во 1850-х годах для сына Николая I. Объект был признан культурно-историческим памятником федерального значения.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру