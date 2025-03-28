Беглов предложил выдавать подарочные наборы новорожденным мариупольцам

Губернатора Петербурга Александр Беглов предложил выдавать подарочные наборы с детскими товарами молодым семьям в Мариуполе по аналогии с уже существующей мерой в Петербурге, сообщила пресс-служба градоначальника 28 марта. Такую идею губернатор высказал на встрече с мариупольскими учителями в рамках XV Петербургского международного образовательного форума.

"Прошу профильные структуры в кратчайшие сроки проработать вопрос, чтобы все новорожденные Мариуполя получали такие же подарочные наборы", - заявил губернатор во время встречи.

Во время встречи Беглов также поблагодарил учителей из города-побратима за их самоотверженность в служении профессии. Он отметил, что с 2022 года, с момента утверждения побратимства между городами, в Петербурге побывало более 6 тысяч детей из Мариуполя на каникулах. Мариупольские школьники также принимали участие в празднике выпускников "Алые паруса". В этом году в Петербурге ожидают на мероприятии около 2 тысяч педагогов и учащихся из города-побратима.

Детские комплекты за рождение ребенка выдают в Петербурге с августа 2024 года. Набор можно получить, подав заявление в МФЦ или ЗАГС. Петербургский комплект состоит из 12 предметов, среди которых видеоняня, увлажнитель воздуха, подогреватель детского питания, мягкий ночник, стерилизатор для бутылочек и сосок, музыкальная игрушка, погремушка, набор детских игрушек, развивающий коврик, полотенце и игрушка для купания. Выдать такие наборы подавшим заявление могут также в МФЦ, ЗАГСе или роддоме.

В конце марта ЗАКС.Ру писал, что Смольный собирается потратить 343,2 млн рублей на закупку 21,6 тысячи подарочных наборов для новорожденных в Петербурге.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного