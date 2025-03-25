Смольный потратит до 343,2 млн рублей на подарки новорожденным

Комитет по госзаказу объявил 25 марта электронный аукцион на поставку подарочных наборов для новорожденных в Петербурге, следует из информации на портале госзакупок. Всего на 21,6 тысячи комплектов планируется потратить до 343,2 млн рублей.

Из текста проекта контракта становится ясно, что в период с мая по октябрь подрядчик должен будет ежемесячно поставлять по 3,6 тысячи подарочных комплектов. Всего запланировано шесть поставок, последняя должна прибыть заказчику в срок не позднее 14 октября.

В подарочный комплект входят видеоняня, увлажнитель воздуха, подогреватель детского питания, ночник с мягким корпусом, стерилизатор для бутылочек и сосок, полотенца, развивающий коврик и различные игрушки. Впервые такие наборы в Петербурге стали выдавать в августе 2024 года. Поставщиком уже дважды выступало ООО "ДМ" — юридическое лицо магазинов "Детский мир"

В бюджете города на 2025 год заложено 573,2 млн рублей на закупку подарочных наборов. В феврале на сайте Законодательного собрания появился проект федеральной инициативы о закреплении за регионами полномочия по вручению комплектов для новорожденных.

Андрей Казарлыга, фото: пресс-служба Смольного