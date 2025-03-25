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Новости 16:03

Смольный потратит до 343,2 млн рублей на подарки новорожденным

фото ЗакС политика Смольный потратит до 343,2 млн рублей на подарки новорожденным

Комитет по госзаказу объявил 25 марта электронный аукцион на поставку подарочных наборов для новорожденных в Петербурге, следует из информации на портале госзакупок. Всего на 21,6 тысячи комплектов планируется потратить до 343,2 млн рублей.

Из текста проекта контракта становится ясно, что в период с мая по октябрь подрядчик должен будет ежемесячно поставлять по 3,6 тысячи подарочных комплектов. Всего запланировано шесть поставок, последняя должна прибыть заказчику в срок не позднее 14 октября.

В подарочный комплект входят видеоняня, увлажнитель воздуха, подогреватель детского питания, ночник с мягким корпусом, стерилизатор для бутылочек и сосок, полотенца, развивающий коврик и различные игрушки. Впервые такие наборы в Петербурге стали выдавать в августе 2024 года. Поставщиком уже дважды выступало ООО "ДМ" — юридическое лицо магазинов "Детский мир"

В бюджете города на 2025 год заложено 573,2 млн рублей на закупку подарочных наборов. В феврале на сайте Законодательного собрания появился проект федеральной инициативы о закреплении за регионами полномочия по вручению комплектов для новорожденных.

Андрей Казарлыга, фото: пресс-служба Смольного


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