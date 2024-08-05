Семьям новорожденных впервые вручили подарки от Смольного

Правительство Петербурга 5 августа объявило о том, что в городе начали вручать подарки семьям по случаю рождения детей. Ранее чиновники советовались с горожанами относительно того, что именно лучше включить в комплект принадлежностей. В итоге он стал состоять из видеоняни, увлажнителя воздуха, подогревателя детского питания, мягкого ночника, стерилизатора для бутылок и сосок, интерактивной музыкальной игрушки, развивающей погремушки, набора детских игрушек, развивающего коврика, полотенца и игрушки для купания.

По словам губернатора Александра Беглова, подарочные наборы призваны снизить материальную нагрузку на семьи. Получить их можно, если хотя бы один из родителей имеет постоянную прописку в городе.

По информации "Фонтанки", детские наборы весом около 4 кг каждый раздали в роддоме №10. Подарки достались тем родителям, чьи дети появились на свет 1 августа.

В мае стало известно, что Смольный в нынешнем году собирается потратить на подарки новорожденным 270 млн рублей.

фото: gov.spb.ru