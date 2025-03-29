По коричневой ветке метро прошел первый технический состав

Первый технический состав прошел по путям строящейся Красносельско-Калининской ветки метрополитена в ночь на 29 марта, рассказали в пресс-службе АО "Метрострой Северной столицы". Приложением к сообщению стал видеоролик с проходящим по путям составом.

Речь идет о хозяйственном поезде, состоящем из нескольких мотовозов и платформ. Состав стартовал на станции метро "Нарвская" и прошел мимо "Путиловской" до "Юго-Западной". Доставленный груз представлял собой трансформаторное оборудование, необходимое метростроителям.

Ранее стало известно об инфраструктурном кредите Петербургу от правительства России в размере 2,5 млрд рублей на строительство коричневой линии метро. Средства предназначаются на работы на участке между "Путиловской" и "Юго-Западной". Обе станции предполагалось открыть в 2024 году, однако позже дату перенесли на 2025 год.

Накануне губернатор Александр Беглов сообщил, что из 15 новых составов метро, поставка которых ожидается в течение года, шесть предназначены к использованию на Красносельско-Калининской линии.

Андрей Казарлыга, фото: Метрострой Северной столицы / "ВКонтакте" (скриншот видео)