Беглов: к концу 2025 года на красной линии метро будут ходить только "Балтийцы"

О планах полностью заменить вагоны на Кировско-Выборгской линии петербургского метро губернатор города Александр Беглов рассказал во время рабочего совещания в электродепо "Автово", сообщила пресс-служба градоначальника 28 марта. В совещании также приняли участие начальник метрополитена Петербурга Евгений Козин, генеральный директор АО "Трансмашхолдинг" Кирилл Липа и члены правительства города.

"Запускаем 30-й состав новой модели "Балтиец". Теперь на Кировско-Выборгской линии уже 240 таких вагонов. До конца года полностью заменим на "красной" ветке все старые вагоны, тут будут ходить только "Балтийцы", наши новые поезда с асинхронным тяговым приводом", – заявил Беглов на совещании.

Губернатор добавил, что в этом году ожидается поступление еще 15 новых составов. Один из них хотят запустить на фиолетовой ветке метро и еще шесть – на строящейся Красносельско-Калининской линии. По словам губернатора, к 2030 году правительство города планирует обновить весь подвижной состав метрополитена на 50%.

Беглов также подчеркнул, что замена старых вагонов на новые в петербургском метро происходит благодаря президенту России Владимиру Путину, по поручению которого для этих целей городу было выделено 97 млрд рублей из Фонда национального благосостояния.

Отдельно губернатор отметил, что метропоезда модели "Балтиец" почти полностью состоят из отечественных деталей, а собираются вагоны на Октябрьском заводе в Петербурге. Кирилл Липа, гендиректор "Трансмашхолдинга", в состав которого входит завод, добавил, что сейчас готовятся вагоны с обновленным дизайном под каждую линию метро.

Во время встречи губернатор также поздравил работников метрополитена с Днем машиниста, который отмечается в последнюю пятницу марта.

Напомним, что в конце января вице-губернатор Петербурга Николай Линченко заявил, что к 2030 году в городе хотят завершить строительство 11 новых станций метрополитена. Среди них "Путиловская", "Юго-Западная", "Лиговский проспект - 2", "Брестская", "Улица Доблести", "Гавань", "Морской фасад", "Каменка", "Богатырский проспект" и "Шуваловский проспект", а также выход со станции "Театральная". При этом "фактическое" строительство станций "Путиловская" и "Юго-Западная" на Красносельско-Калининской линии Смольный надеется закончить уже в этом году.

Анастасия Луценко, фото: сайт Смольного