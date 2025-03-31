Беглов объявил о старте проектирования метро до проспекта Маршала Жукова

Правительство Петербурга на совещании 31 марта утвердило проект планировки с проектом межевания территорий для строительства участка Кировско-Выборгской линии метрополитена от станции "Проспект Ветеранов" до станции "Проспект Маршала Жукова". Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов, передает пресс-служба Смольного.

"Развитие метро в Петербурге для нас – вопрос номер один. Правильным решением было создание собственной компании в сфере метростроения, это позволило нам выйти из кризиса. Мы запланировали ряд важных проектов. Самое главное, должно быть выполнено поручение Президента и построена линия метро до Пулково. Дальше она пойдет к Экспофоруму и Технологической долине", - приводит слова губернатора пресс-служба городской администрации.

Общая протяженность проектируемого участка составит почти 3,5 километра. В городской администрации подчеркнули, что продолжение красной ветки метро снизит транспортную нагрузку не только в Кировском и Красносельских районах, но в Петродворцовом.

О том, что городские власти намерены начать проектирование продолжение Кировско-Выборгской линии метро, глава Петербурга 29 марта рассказывал советнику президента России и спецпредставителю главы государства по международному сотрудничеству в сфере транспорта Игорю Левитиному. В частности, во время встречи речь шла о строительстве метро до аэропорта "Пулково", выставочного центра "Экспофорум" и Красного Села.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру