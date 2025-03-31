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Новости 16:28

Путин подписал указ о весеннем призыве на срочную службу

фото ЗакС политика Путин подписал указ о весеннем призыве на срочную службу

Президент Владимир Путин подписал указ о начале призыва на военную службу с 1 апреля по 15 июля. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов 31 марта. В весенний призыв на срочную службу намерены призвать 160 тысяч мужчин в возрасте от 18 до 30 лет. Весной 2024 года на срочную службу, согласно указу президента, на срочную службу призвали 150 тысяч человек, то есть на 10 тысяч меньше, чем планируется в этом году. 

В Петербурге в рамках весенней призывной кампании намерены отправить на службу около 3 тысяч человек. Первые призывники должны отправиться из сборных пунктов в середине апреля.

Напомним, сейчас на рассмотрении в Государственной думе находится законопроект, который предусматривает ужесточения наказания за несообщение в военкомат о переезде. Парламентарии предлагают штрафовать за такое правонарушение на сумму от 10 до 20 тысяч рублей. 

Константин Леньков / Фото: Кремль


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