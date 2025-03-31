Журналиста Анина* заочно приговорили к 8,5 годам колонии по делу о фейках

Дорогомиловский суд Москвы вынес приговор главному редактору интернет-издания "Важные истории"** Роману Анину* по делу о распространении фейков о ВС РФ (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), сообщил ТАСС 31 марта. Журналиста заочно приговорили к 8,5 годам колонии, а также запретили администрировать блоги в течение 3 лет.

Помимо Анина*, по делу также проходила бывшая журналистка "Важных историй"** Екатерина Фомина. Суд избрал ей такое же наказание – 8,5 лет колонии и запрет на администрирование блогов на три года. Срок наказания для Анина и Фоминой будет исчисляться с момента их задержания или депортации в Россию.

Дело о распространении ложной информации о ВС РФ группой лиц из корыстных побуждений (пп. "б", "г" ч. 2 ст.207.3 УК РФ) было возбуждено против Фоминой в январе 2024 года. Позднее журналистка была заочно арестована.

Ранее ЗАКС.Ру писал о том, что Василеостровский районный суд Петербурга приговорил по делу о распространении фейков о ВС РФ (ч. 1 ст. 207.3 УК РФ) пенсионерку Ларису Пимонову к 2 годам лишения свобод условно с 2 годами испытательного срока и 2-летним запретом размещения публикаций в интернете.

*Минюст включил Романа Анина в реестр иностранных агентов

**Минюст внес "Важные истории" (Istories fonds) в единый реестр иноагентов и в список организаций, чья деятельность признана нежелательной в России

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру