На Госуслугах заработал сервис проверки сим-карт

С 1 апреля 2025 года россияне смогут проверить все сим-карты, зарегистрированные на их имя, сообщила пресс-служба УБК МВД России 31 марта. Соответствующий сервис начнет работать на портале Госуслуг.

Сервис рассчитан на выявление неучтенным сим-карт, которые могу быть использованы в мошеннических целях.

"Проверка поможет обезопасить гражданина от ряда мошеннических схем, так что рекомендуем воспользоваться", - говорится в тексте публикации.

При этом в Госдуме предупредили, что в работе сервиса возможны сбои в первое время работы, они могут продлиться от нескольких часов до нескольких дней. Однако в ведомстве подчеркнули, что технически к запуску все готово.

Напомним, что в июле 2024 года Госдума приняла закон, в соответствии с которым гражданин России не может приобрести на свое имя более 20 сим-карт. В свою очередь, иностранцам запрещается владеть более 10 сим-карт.

В марте 2025 года ведомство приняло закон, направленный на защиту россиян от телефонного и интернет-мошенничества. Среди вводимых им мер также числится запрет на передачу сим-карт третьем лицам.

Анастасия Луценко, фото: unsplash