Сайт и приложение РЖД подверглись DDoS-атаке

Сервисы РЖД подверглись массированной хакерской атаке, сообщила пресс-служба компании 1 апреля. Сбои были зафиксированы в работе сайта и мобильного приложения.

"Стараемся как можно быстрее восстановить их работу. Кассы на станциях и вокзалах функционируют штатно, продажа билетов осуществляется в обычном режиме", - говорится в публикации РЖД.

Последнее время участились случаи сбоев в работе различных сервисов. Так, 31 марта ГКУ "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга", подведомственный городскому комитету по транспорту, предупредил водителей о возможных проблемах при оплате парковки через СМС, банковские карты в приложении "Парковки Санкт-Петербурга", паркоматы и специальный портал. Сбои также связали с "интернет-атакой".

В второй половине марта петербуржцы также жаловались на работу мобильного приложения "Подорожник". По информации пользователей, в приложении не проходила оплата проезда. 17 марта в комитете по транспорту это объяснили тем, что атаке подверглись "вычислительные ресурсы СПб ГКУ „Организатор перевозок".

Ранее ЗАКС.Ру также писал о массовых сбоях в работе сервисов и операторов связи МТС, "Теле2", "Мегафон" и "Билайн". Роскомнадзор связал их с использованием организациями зарубежных серверов и призвал российские компании переходить на использование мощностей отечественных хостинг-провайдеров.

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру