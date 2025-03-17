Петербуржцы не могут оплатить проезд в приложении "Подорожник"

Приложение "Подорожника" подверглось атаке, сообщила 17 марта "Фонтанка.ру". Некоторые пользователи рассказали, что целый день не могут оплатить проезд.

Трудности при оплате возникли с утра 17 марта, некоторые пользователи до сих пор жалуются на проблемы в работе приложения. Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга подтвердила сбои "Фонтанке.ру".

"Действительно, в первой половине дня наблюдались сбои в работе мобильного приложения. Проблемы были связаны с несанкционированными действиями злоумышленников, направленными на нарушение функциональности работы вычислительных ресурсов СПб ГКУ „Организатор перевозок", - цитирует комментарий ведомства издание.

Виртуальный "Подорожник" стал доступен для скачивания 7 марта. Приложение позволяет пополнять и покупать билеты онлайн, просматривать историю поездок и платежей, а также использовать Портал общественного транспорта для планирования поездок. До этого сервис тестировали с 2024 года. В сентябре 2024 года комитет по транспорту сообщил, что в тест-драйве приложения поучаствовали более 5 тысяч человек. Уже в октябре ведомство объявило новый набор добровольцев, тогда к проверке работы сервиса собирались привлечь еще 20 тысяч петербуржцев.

На прошлой неделе председатель комиссии Заксобрания Петербурга по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Алексей Цивилев протестировал и сравнил работу приложения "Подорожник" и оплату по биометрии, которая стала доступна на станциях "Гостиный Двор" и "Площадь Восстания" 4 марта. Тогда парламентарий заявил, что электронному "Подорожнику" он поставил "стопроцентную "пятерку".

Анастасия Луценко, фото: ЗАКС.Ру