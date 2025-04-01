В СПбГУ открыли памятную доску в честь погибшего на СВО студента

Торжественная церемония открытия памятной доски в честь студента Санкт‑Петербургского государственного университета Федора Соломонова, погибшего на СВО, состоялась в стенах университета 1 апреля, сообщила пресс-служба Смольного. Вице-губернатор Петербурга Игорь Потапенко от имени губернатора Александра Беглова выразил благодарность семье студента и вузу за возможность увековечить память погибшего.

"Фёдор навсегда останется частью истории Санкт‑Петербурга, своего университета. Он отдал свою жизнь за нашу Родину, за каждого из здесь присутствующих, за наши семьи и близких. Низкий поклон матери героя, Галине Сергеевне. Спасибо Вам за то, что воспитали такого сына", — обратился вице-губернатор к семье Соломонова.

Памятную доску открыли на территории Института истории СПбГУ, где учился Соломонов до отправки на СВО. В августе 2022 года молодой человек побывал в Лисичанске вместе с Гуманитарным Добровольческим Корпусом, а после взял академический отпуск и отправился добровольцем на фронт. Соломонов погиб 1 апреля 2023 года, он был посмертно награжден орденом Мужества.

Как отмечается в публикации пресс-службы Смольного, на территории СПбГУ также реализуется проект "Аллея героев". В его рамках планируется посадить деревья, посвященные жителям Васильевского острова и студентам университета, погибшим на СВО. Соответствующее соглашение было подписано между центром военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" и руководством СПбГУ на ПМЭФ-2022.

Напомним, что в конце марта Петербургская избирательная комиссия одобрила присвоение избирательному участку № 240 статуса именного. Теперь участок носит имя бывшего члена комиссии с правом решающего голоса Сергея Кудрявцева, погибшего на СВО.

фото: скриншот публикации из Telegram-канала СПбГУ