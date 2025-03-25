Горизбирком проголосовал за присвоение именного статуса избирательному участку

Петербургская избирательная комиссия на заседании 25 марта одобрила присвоение избирательному участку № 240 статуса именного. Согласно вынесенному решению, теперь участок будет носить имя Сергея Кудрявцева, бывшего членом комиссии с правом решающего голоса в 2021-2023 годах.

— Сергей Алексеевич во благо своей Родины принял участие в специальной военной операции в качестве добровольца. При исполнении воинского долга Сергей Алексеевич погиб, — рассказал на заседании председатель Горизбиркома Максим Мейксин.

Глава ГИКа сообщил, что за мужество, отвагу и самоотверженность Кудрявцев был посмертно представлен к ордену Мужества. Инициатива о присвоении избирательному участку имени погибшего была поддержана его вдовой, добавил он.

Это не первый случай, когда имя погибшего участника СВО присваивается избирательному участку, где он прежде работал. Так, в 2024 году имя Григория Чубко получила УИК № 1592, а УИК № 1326 получила имя Петра Шмелева.

Андрей Казарлыга, фото: Санкт-Петербургская избирательная комиссия