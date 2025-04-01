Бастрыкин поручил возбудить дело из-за возможности застройки Шуваловского леса

Риск застройки территории Шуваловского леса побудил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина распорядиться о возбуждении уголовного дела, сообщили 1 апреля в пресс-службе ведомства. Согласно поручению, и. о. главы Главного следственного управления СК по Петербургу Олег Бобков также должен будет доложить о ходе и результатах расследования.

"Глава СК России дал указание возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав жителей Приморского района", — говорится в сообщении Следкома.

Ранее к Бастрыкину обратилась жительница Петербурга, обеспокоенная возможностью застройки территории леса. В 2018 году ООО "Вектор" приобрело там под застройку два участка общей площадью 14 гектаров. После внесения поправок в Генеральный план территория получила статус рекреационной, что означало невозможность проведения там работ. Компания оспорила решение в Городском суде, который в конце 2024 года отменил решение о переводе участков в рекреационную зону из зоны жилой застройки.

Вскоре после этого стало известно о том, что Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки касательно рисков застройки леса. Исполнение нового поручения, касающегося возбуждения уголовного дела, контролируется в центральном аппарате Следкома.

Андрей Казарлыга, фото: Следственный комитет