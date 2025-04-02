Детский омбудсмен Митянина выступила с докладом перед депутатами ЗакСа

На заседании Законодательного собрания 2 апреля выступила с докладом за 2024 год уполномоченная по правам ребенка в Петербурге Анна Митянина, передает корреспондент ЗАКС.Ру. В своей речи она затронула проблему рождаемости, жестокости среди несовершеннолетних школьного возраста, а также вопросы информационной безопасности.

Отдельно Митянина отметила, что в прошлом году она выступала с рядом законодательных инициатив, однако за все это время предложения омбудсмена не нашли поддержки ни на региональном, ни на федеральном уровне.

Напомним, на прошлой неделе депутаты Заксобрания утвердили Митянину на новый срок на посту детского омбудсмена. Другим кандидатом на этот пост стал подчиненный Митяниной, сотрудник аппарата уполномоченного. Свое удостоверение из рук спикера Заксобрания Александра Бельского Митянина получила накануне.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру